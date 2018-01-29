Обладатель «Оскара» и «Золотой пальмовой ветви» режиссер и сценарист Михаэль Ханеке («Белая лента», «Любовь», «Скрытое», «Забавные игры», «Пианистка») впервые поработает над сериалом под названием «Книга Кельвина», пишет Deadline.

Сериал-антиутопия «Книга Кельвина» будет состоять из десяти эпизодов и выйдет на английском языке, его действие будет разворачиваться в отдаленном будущем. Драматический сериал расскажет историю группы молодых людей, которые столкнутся с мрачной реальностью после экстренной посадки за пределами своего дома.

«После десяти фильмов для телевидения и 12 прокатных фильмов, у меня впервые возникло желание рассказать более долгую историю», — сказал Ханеке.

Сериал выпустит немецкая телекомпания UFA Fiction, которая входит в продюсерскую компанию FremantleMedia, занимающейся производством сериалов «Молодой папа», «Американские боги».

Недавно в прокат вышел новый фильм Михаэля Ханеке «Хэппи-энд» с Изабель Юппер в главной роли.