26 января в первом павильоне студии «Мосфильм» прошла XVI церемония вручения премии за заслуги в области российского кинематографа и телевидения «Золотой орел».

Кинопремию в категории «лучший фильм» получила лента «Салют-7» режиссера Клима Шипенко. Лучшим режиссером был признан Андрей Звягинцев за фильм «Нелюбовь». Награду за лучшую женскую роль присудили Ирине Горбачевой за работу в фильме «Аритмия» Бориса Хлебникова.

Композитор Юрий Потеенко получил награду за фильм «Время первых», эта же картина отмечена за лучшие визуальные эффекты. За лучшую работу художника по гриму и пластическим спецэффектам отметили сказку «Последний богатырь». Награду приняла генеральный директор компании Disney в России Марина Жигалова-Озкан.

Марина Жигалова-Озкан/Facebook Марина Жигалова-Озкан и художник по пластическому гриму фильма «Последний богатырь» Петр Горшенин

Премия вручается ежегодно, начиная с 2002 года. Ее победителей традиционно выбирает Национальная академия кинематографических искусств и наук России.

