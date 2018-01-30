Российская конькобежка Ольга Граф получила приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпиаду-2018, но отказалась от участия в Играх из-за невозможности выступить в командной гонке. Об этом говорится в заявлении Граф, поступившем в «РИА Новости».

«Я рада, что комиссия МОК признала меня чистым спортсменом, каковым я и являюсь, но мне прискорбно, что приглашения на Олимпиаду не получили более половины состава сборной команды по конькобежному спорту, в чистоте которых я также не сомневаюсь. В их числе и мои партнеры по командной гонке», — сказала Граф.

Спортсменка подчеркнула, что возлагала большие надежды на этот сезон и «тренировалась с максимальной отдачей, чтобы достойно выступить на предстоящей Олимпиаде в Пхенчхане».

Основная дисциплина конькобежной программы, к которой я целенаправленно готовилась — командная гонка преследования. Именно в составе командной гонки я надеялась принести медаль в копилку команды России.

29 января МОК зарегистрировал делегацию команды «Олимпийских атлетов из России». В список вошли 169 атлетов, имена которых в четверг были опубликованы на сайте Олимпийского комитета России. Многие российские спортсмены не получили приглашения, в том числе биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов и шорт-трекист Виктор Ан.

В декабре исполком Международного Олимпийского комитета отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане. В Южную Корею смогут поехать только «чистые» спортсмены — им разрешено участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. Официальной символики России на Олимпиаде не будет.