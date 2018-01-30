Опубликован трейлер фильма «Не в себе», который был полностью снят на iPhone. Автор картины — оскароносный режиссер Стивен Содерберг.

Содерберг снял фильм всего за неделю. Ленту монтировали каждый день после завершения съемок, прямо на съемочной площадке.

Опубликован трейлер второго сезона сериала «Легион»
Далее Опубликован трейлер второго сезона сериала «Легион»
Вышел трейлер фильма «Кристофер Робин» с Юэном Макгрегором в главной роли
Далее Вышел трейлер фильма «Кристофер Робин» с Юэном Макгрегором в главной роли

По сюжету главная героиня страдает от навязчивого преследования. Из-за переживаний девушка попадает в психбольницу, однако сталкивается со своим главным страхом и там.

В триллере снялись Клэр Фой («Корона»), Джуно Темпл («Господин Никто»), Джей Фэро, Айми Маллинз, Эми Ирвинг, Джошуа Леонард («Если я останусь») и другие. Продюсируют картину Джозеф Маллок, Дэн Фелмэн и Кен Мейер.

Фильм выйдет в мировой прокат 23 марта. Российская премьера намечена на 29 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Без пикселей: обложки журналов, снятые на смартфон