Опубликован трейлер фильма «Не в себе», который был полностью снят на iPhone. Автор картины — оскароносный режиссер Стивен Содерберг.

Содерберг снял фильм всего за неделю. Ленту монтировали каждый день после завершения съемок, прямо на съемочной площадке.

По сюжету главная героиня страдает от навязчивого преследования. Из-за переживаний девушка попадает в психбольницу, однако сталкивается со своим главным страхом и там.

В триллере снялись Клэр Фой («Корона»), Джуно Темпл («Господин Никто»), Джей Фэро, Айми Маллинз, Эми Ирвинг, Джошуа Леонард («Если я останусь») и другие. Продюсируют картину Джозеф Маллок, Дэн Фелмэн и Кен Мейер.

Фильм выйдет в мировой прокат 23 марта. Российская премьера намечена на 29 марта.

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