30 января 1923 года родился кинорежиссер и сценарист Леонид Гайдай. Его фильмы уже несколько десятилетий заставляют смеяться всю страну, а фразы из картин стали крылатыми. Каким коллеги и друзья запомнили автора «12 стульев», «Бриллиантовой руки», «Кавказской пленницы» — в подборке Esquire.

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Актриса Нина Гребешкова, жена Гайдая

— Уйдет утром с собакой и прямо к киноафише: сколько фильмов идет по Москве? И надо сказать, фильмы шли постоянно. Сядет в кинозале в уголке и смотрит. Десять лет прошло, двадцать лет: «Знаешь, — говорит, — смеются в тех же местах и так же громко». Это были как бы его дети, которых он не оставлял. Важно было знать в деталях — как они живут.

Александр Зацепин, композитор

— В общении Гайдай был прекрасным, милым, добрым человеком. Но иногда я приходил на студию часов в пять-шесть вечера и видел: сидит монтажница, мрачная, с заплаканными глазами, и говорит мне: «Не спрашивай его ни о чем, у него сегодня дурное настроение». А я как раз принес эскизы музыки. Встречаю Гайдая, который явно не в духе. «Музыку принес?» — спрашивает он. Понимаю, что все будет не так, все будет плохо. «Нет, — говорю, — не принес. Не успел. Завтра будет».

На следующий день приезжаю снова. Гайдай: «Ты извини, я вчера что-то не то сказал, я расстроен был. Ну что, принес?» Я показываю. Он слушает, смотрит, как музыка ложится под изображение: «Ну хорошо, все нормально». Изучив его характер, я немного подстраивался под него.

Наталья Варлей, актриса

— Талант — это искра божья. Не хочется говорить банальности, но талант всегда штучен. Гайдай, вне всякого сомнения, был отмечен богом. Природа его таланта — это доброта, любовь, уважение к людям и, конечно, уникальное чувство юмора. Леонид Иович видел смешное там, где большинство из нас его не замечают.

Комедии Гайдая шли по всему миру. Мне приходилось наблюдать, как, например, в Африке негритянская мама умирала от хохота, при этом подбрасывая под потолок своего младенца. Это она так свой восторг выражала. А я сидела с ней рядом и, конечно, смотрела не на экран, а на нее: поймает она младенца или нет?

Савва Кулиш, кинорежиссер

— Я не знаю, каким он был, когда учился. Слышал, что веселым и обаятельным. Я работал с одним из его лучших операторов и друзей Константином Петровичем Бровиным, который много рассказывал о нем, но главного не говорил. А главным, мне кажется, было то, что после «Жениха с того света» (1958 год) Леонид Иович закрылся, как раковина закрывается, чтобы защитить себя, чтобы защитить то нежное и прекрасное, что внутри. Он создал некий панцирь, защищающий от неблагоприятной и агрессивной окружающей среды.

Аркадий Инин, писатель

— Гайдай вообще обладал удивительным даром самоиронии, которая выражалась на экране. В жизни был замкнут. Даже коллеги по цеху не знали, что он воевал и едва не потерял ногу после ранения. В 1944 году вернулся в родной Иркутск поступать в театральную студию. Еще в госпитале пообещал врачам: если не станет калекой, будет актером.

— Он говорил: «Запомните: в первую очередь, мы сочиняем кино для детей! Я всегда сочиняю фильмы только для них — если поймут дети, то поймут и взрослые».

Гайдай был и сам большой ребенок, соответственно все его фильмы понимали и дети, и взрослые.