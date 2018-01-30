Esquire продолжает публиковать подборки образцов современной зарубежной архитектуры, с которыми полезно ознакомиться каждому образованному человеку. В первой части мы рассказывали о музеях. А новый список архитектора, партнера бюро Kleinewelt Architekten Николая Переслегина посвящен театрам и филармониям, недавно построенным в разных странах мира.

Филармония Elbphilarmonie. Гамбург

Архитекторы: Herzog & de Meuron

На острове Грасбрук, омываемом руслом Эльбы, построен огромный концертный зал, ставший новым символом Гамбурга. Эта «музыка, застывшая в камне» (а точнее, в стекле), — отрада для меломанов всего мира, Elbphilharmonie не знает себе равных по акустическим качествам. Основанием постройке послужил бывший склад — его грубоватый кирпичный фасад контрастирует с хрупким стеклянным объемом верхней части. Венчает филармонию крыша, напоминающая волны разбушевавшейся реки. Старую и новую часть разделяет открытая терраса, доступная всем желающим увидеть Гамбург с высоты 37 м. Она опоясывает фойе Большого и Концертного залов, лобби отеля и кафе.

Внизу, в кирпичном здании, разместился паркинг, Малый концертный зал, центр музыкального образования, а также спа и конференц-залы отеля. В составе комплекса — роскошные апартаменты стоимостью до €10 млн. Главный зал на 2150 мест архитекторы Herzog & de Meuron практически изолировали от остальной части здания: его поддерживают на высоте 50 м 362 огромных пружин. Добиться идеальной акустики позволила также оболочка «белая кожа» из гипсоволокнистых панелей. Сцена расположена в центре зала, а зрительские места расходятся от нее амфитеатром. Второй зал, на 550 зрителей, устроен по классической схеме.

Maxim Schulz



Парижская филармония

Архитектор: Жан Нувель

Парижская филармония задумывалась как главный культурный объект при Николя Саркози и частица плана Большого Парижа. Этот многострадальный проект едва не стал причиной банкротства его архитектора, Жана Нувеля, возлагавшего на филармонию большие профессиональные надежды. Строительство шло с финансовыми затруднениями, судами, подрядчик самовольно изменял проект в угоду скорости работ. Тем не менее зданию удалось стать знаковым для города объектом современной архитектуры и завоевать мировой статус среди концертных залов для академической музыки.

Нувель задумывал Филармонию в Ла-Виллетт как здание-холм, ставшее естественной частью парка. На монументальное сооружение, фасады которого тут и там украшены стайками алюминиевых птиц, можно подняться и с 37-метровой высоты полюбоваться круговой панорамой города. Большой зал филармонии, рассчитанный на 2400 слушателей — это грандиозное пространство, вобравшее в себя новейшие достижения в области акустики и способное принять крупнейшие симфонические оркестры мира. Благодаря ассиметричной форме зала и расположенной в центре оркестровой яме, расстояние от оркестра до любого зрительского месте не превышает 32 м (абсолютный мировой рекорд).

Charles Platiau/Reuters

Тайчжунский национальный оперный театр. Тайвань

Архитектор: Тойо Ито

Футуристическое здание с витражным остеклением от фойе до крыши — украшение третьего по численности населения города Тайваня. «Это не просто здание, в котором находится опера. Здесь сама архитектура — опера», — описывает свой проект японский архитектор Тойо Ито. Зодчий черпал вдохновение в биологических формах, строении человеческого тела, где, как известно, не бывает прямых линий. Интерьер приглашает посетителя отправиться в причудливое путешествие по шестиэтажному зданию-организму и обнаружить три концертных зала (на 2000, 500 и 200 мест соответственно), репетиционные холлы, ресторан и магазины.

«Я стремился создать архитектуру этого оперного театра таким образом, чтобы пространства внутри и снаружи были непрерывными, подобно тому, как наши тела связаны с природой через такие органы, как рот, нос, уши», — объясняет Тойо Ито. Натуралистичны и цвета отделки: белые стены в желтоватом искусственном освещении, ярко-красное ковровое покрытие. Желание приблизить архитектурные формы к природным отнюдь не отменило использование высоких технологий: в театре установлены другие передовые интеллектуальные системы.

National Taichung Theater press

Норвежский национальный театр оперы и балета. Осло

Архитекторы: бюро Snøhetta (занимались реконструкцией Таймс-сквер)

«Дар городу», «одно из ключевых сооружений Европы последнего десятилетия» — так называют Национальный театр оперы и балета, построенный в прибрежной зоне Осло и положивший начало большой реконструкции местной гавани. Замыслом архитекторов из бюро Snøhetta был ультрасовременный театр, который стал бы связующим звеном между историческим центром и современными кварталами.

Здание словно стекает в море: этот образ достигается благодаря наклонённой в сторону воды эксплуатируемой кровли. Любой желающий может подняться по ее пандусам от берега до самой высокой точки, с которой открывается великолепная панорама. Из крыши выступает трапецеидальная башня, за витражным остеклением которой можно видеть фойе театра. Итальянский мрамор, из которого изготовлены плиты кровли, придаёт постройке монументальность, так что со стороны залива она воспринимается как огромный белоснежный айсберг с остроконечными глыбами льда.

Shutterstock / Vostock Photo

Театр в Сен-Назере

Архитекторы: бюро K-architectures

Французский портовый город Сен-Назер сильно пострадал во время Второй мировой — бомбардировки разрушили его на две трети. В числе поврежденных зданий оказался и городской вокзал. За реанимацию взялось архитектурное бюро K-architectures, включив сохранившиеся части вокзала в новый объем театра. Стиль и материал для стен архитекторам подсказало ближайшее окружение. Брутальный монолитный облик был заимствован у огромного бункера для подводных лодок. Основным строительным материалом стал бетон, где-то гладкий, где-то украшенный орнаментом.

Цветочный узор, навеянный мотивами французских шелков XVII века, был масштабирован до размеров здания и перенесен на бетонные стены в виде рельефа. В отдельных местах узор прорезает стену насквозь, пропуская в здание дневной свет. Тот же рисунок расцветает на стенах зрительного зала и позолоченных перфорированных перилах лестницы фойе. Сцена и зрительный зал отлиты как единая бетонная структура, вокруг которой сосредоточены прочие помещения: репетиционные, гримерки, костюмерная. Публика проходит в театр через арки с колоннами, сохранившиеся от старого вокзала. Восстановлены и два корпуса вокзала, где теперь расположены касса и администрация театра.

Stephane Mahe/Reuters

Театр Poly Grand. Шанхай

Архитектор: Тадао Андо

Театр Poly Grand расположен между двумя искусственными каналами в районе Джиадинг, примерно в 20 км от центра города. В комплекс, спроектированный японским архитектором Тадао Андо, также входит офисное здание и жилье. Стеклянная «завеса», своего рода первый слой фасада, закрывает основной объем театра из «сырого» бетона и становится его изящным украшением в ночное время. Но основной характер зданию придают причудливые проемы-углубления в стенах. Они как тоннели проходят сквозь постройку, формируя ряд общественных зон с видом на канал.

Снаружи их отделка напоминает деревянные панели, хотя на самом деле это окрашенный алюминий, контрастирующий с бетоном. На одном из фасадов два элипсообразных проема сливаются в огромное окно и открывают взору двухэтажное фойе. Еще один тоннель выходит на крышу, где устроена зона отдыха.

Kvadrat.dk

Музыкальная школа в Лувье. Франция

Архитекторы: Opus 5 Architects

Монастырь Кающихся в центре города Лувье-Нормандия — уникальный пример «обители на воде», построенный в XVII в. орденом францисканцев. Со времен Французской революции его использовали как тюрьму, которая закрылась в 1934 г. Частично разрушенное здание передали музыкальной школе в 1990 г.

Недавно архитектурное бюро Opus 5 Architects провело здесь реставрацию и расширение площадей. Новая постройка, замещающая южное крыло, развернута фасадом к зеркалу реки Эр. Здесь размещен Большой оркестровый холл, ставший эмблемой школы. Высокое бетонное здание вписано в стеклянную «шкатулку» с вертикальными хромированными элементами, отражающими пейзаж. Этот прием отражения — поэтический образ звука, объясняют архитекторы. Светлый зал за прозрачной стеной контрастирует со строгим и даже суровым окружением. Южный и боковые фасады здания возведены на сохранившемся историческом основании. Они поставлены на пружинящий стальной профиль, который подчеркивает неровную границу старого и нового.

Bruno Decaris

Центр исполнительского искусства KILDEN. Кристиансанн

Архитекторы: ALA Architects

Центр исполнительских видов искусства KILDEN в норвежском городе Кристиансанн стал домом для трёх творческих коллективов: театра Agder Theater, симфонического оркестра Kristiansand и оперного театра South. Проект разработали архитекторы из финской студии ALA Architects в сотрудничестве с SMS Architects. В центре KILDEN площадью 15 тыс. кв. м оборудован концертный зал на 1200 человек, театральный зал на 750 человек, а также помещение для экспериментальных постановок и один многофункциональный зал.

Стены фойе отделаны дубовыми панелями, теплый оттенок которых создает гостеприимную атмосферу. Скучным это пространство не назовешь: панорамный стеклянный фасад впускает яркий солнечный свет и открывает вид на стальное Северное море. Пластичные изгибы огромных волн вырываются из фойе наружу и становятся активным элементом главного фасада здания, нависая над улицей и вовлекая в диалог море. Другие три фасада выполнены из листов темного металла. Их элегантная гофрированная поверхность подчеркивает роль фойе, усиливает его важность для культурного центра. Зрительские залы «спрятаны» в глубине, ближе к задней части здания, что облегчает погрузку необходимого сценического оборудования со стороны улицы.