Компания Mercedes-Benz представила новое поколение G-Class. Автомобиль считается дизайн-иконой: с 1979 года его внешний вид практически не изменился. Ключевые элементы этого класса выполняют совершенно определенные функции и формируют его уникальный облик. Они присутствуют и в новом воплощении G-Класса: эффектная ручка на двери, захлопывающейся с характерным звуком, прочные защитные молдинги на кузове

Внедорожник одинаково удобен для езды на дорогах, так и по бездорожью. Новая подвеска, режимы движения Dynamic Select, G-mode и три дифференциала со 100-процентной блокировкой повышают как комфорт при движении, так и маневренность — на любой поверхности для движения.