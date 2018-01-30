Организация «КиноСоюз» обещает подать в суд на Министерство культуры «по факту использования прокатных удостоверений в качестве инструмента цензуры». Об этом говорится в заявлении организации, которое есть в распоряжении РБК .

В «КиноСоюзе» заявили, что запрещать показ фильма может только суд, поэтому они требуют ввести уведомительный порядок выдачи прокатного удостоверения.

По мнению авторов заявления, существующий порядок выдачи прокатных удостоверений дает «отдельным влиятельным лицам возможность по своему усмотрению переносить выпуск фильмов или вовсе не выпускать их в прокат», что «противоречит положению Конституции РФ о запрете цензуры».

В действительности прокат картины Ианнуччи запрещен по другой причине <…> Их возмутило, что в «Смерти Сталина» в карикатурном виде изображены лица, в 1953 году занимавшие высшие государственные должности СССР. А это — акт цензуры, к которой руководители министерства прибегают каждый раз, когда не находят правовых оснований остановить выход неугодного им фильма.

Заявление подписали режиссеры Борис Хлебников, Виталий Манский, Андрей Прошкин, Владимир Котт и Алексей Федорченко, сценарист Марина Разбежкина, кинокритик Андрей Плахов, председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин и председатель правления «Киносоюза» Алексей Попогребский.

Общественная организация «Киносоюз» была создана в 2010 году Алексеем Германом, Эльдаром Рязановым, Александром Сокуровым.

23 января Министерство культуры объявило, что отзывает прокатное удостоверение у сатирической комедии «Смерти Сталина». Юристы Минкульта обнаружили в фильме Ианнуччи признаки экстремизма. Основанием для отзыва стал подпункт, согласно которому прокатное удостоверение может быть отозвано в случае «выявления при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации».

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