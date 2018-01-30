Американская бейсбольная команда «Кливленд Индианс» перестанет использовать логотип с изображением индейца «Вождь Ваху», начиная с 2019 года. Об этом сообщает The New York Times.

Сообщество коренного населения Америки уже давно призывало бейсбольный клуб изменить логотип и убрать с него «Вождя Ваху». Из-за изображения индейца с красной кожей команду также неоднократно обвиняли в расизме — в связи с этим противники логотипа подавали иск, но поддержки суда не получили.

С 2019 года логотип с «Вождем Ваху» исчезнет с формы, кепок и оформлении домашнего стадиона, продукции с его изображением также не будет на официальном сайте, однако «Индианс» сохранит за собой возможность продавать сувенирную продукцию.

«Кливленд Индианс» также просят сменить название, однако такая инициатива пока не нашла поддержки.