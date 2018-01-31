Государственный Эрмитаж выпустил для своего Telegram-канала набор стикеров, в том числе с логотипом музея, изображением кающейся Марии Магдалины с картины Тициана, а также фрагментом полотна «Танец» Анри Матисса. Об этом сообщается на официальной странице музея во «ВКонтакте».

Например, одной из работ, которая вдохновила сотрудников музея на создание стикера, стала картина Рембрандта «Автопортрет в шапке с открытым ртом». «Некоторые автопортреты можно отнести к так называемым тронье (экспрессивные головы), это термин, обозначающий изображения голов, лиц, выражений», — отметили в музее.

Всего в наборе 24 стикера с фрагментами работ Пикассо, Караваджо, Босха и других художников. Скачать стикеры можно по ссылке .



В коллекцию Эрмитажа входит около 3 миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры.

