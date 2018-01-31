Государственный Эрмитаж выпустил для своего
Например, одной из работ, которая вдохновила сотрудников музея на создание стикера, стала картина Рембрандта «Автопортрет в шапке с открытым ртом». «Некоторые автопортреты можно отнести к так называемым тронье (экспрессивные головы), это термин, обозначающий изображения голов, лиц, выражений», — отметили в музее.
Всего в наборе 24 стикера с фрагментами работ Пикассо, Караваджо, Босха и других художников. Скачать стикеры можно по
В коллекцию Эрмитажа входит около 3 миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры.