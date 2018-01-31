Суд Нью-Йорка отклонил иск британского гитариста Пола Роуза, который обвинил в плагиате группу U2. Об этом сообщает Reuters.

Пол Роуз подал иск в феврале 2017 года. В качестве компенсации гитарист требовал 5 миллионов долларов от группы и звукозаписывающего лейбла Island Records.

По мнению Роуза, музыканты из U2 скопировали вступительный гитарный рифф из его инструментальной композиции Nae Slappin и использовали как 12-секундное гитарное соло в песне The Fly. Гитарист также заметил, что группа использовала аналогичные партии ударных, тамбурина, перкуссии и баса.

Судью Дениз Коут не убедили аргументы Роуза. В своем решении по иску она заявила, что гитарный рифф не является «достаточно существенной» частью Nae Slappin, которая «демонстрирует впечатляющие гитарные навыки истца». Поэтому речь не идет о полноценном плагиате, а доказать то, что U2 умышленно скопировала соло, невозможно, говорится в вердикте.