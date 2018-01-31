Фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинирован на французскую национальную кинопремию «Сезар» в категории «Лучший зарубежный фильм», сообщается на сайте премии.

В номинации также представлены фильмы «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Ла-Ла-Ленд» Дэмьена Шазелла, «Квадрат» Рубена Эстлунда, «Свадьба» Стефана Стрекера, «Обмен принцессами» Марка Дюгена и «Случай в отеле Нил Хилтон» Тарика Салеха. Лауреатов премии объявят 2 марта 2018 года.

«Нелюбовь» также номинирована на «Оскар» как лучший зарубежный фильм. Среди других номинантов премии

Американской киноакадемии: победитель последнего Каннского кинофестиваля шведский фильм «Квадрат», победитель Берлинале венгерский «О душе и теле», чилийский фильм «Фантастическая женщина» и ливанская картина «Оскорбление». Церемония вручения наград пройдет 4 марта.

«Нелюбовь» вышла в российский прокат 1 июня и получила множество российских и зарубежных наград, в том числе приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля.

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