Соня и ее младший брат в доме бабушки, в котором они теперь живут. Мать детей лишена родительских прав, их отец находится в тюрьме по обвинению в нападении на 12-летнего мальчика.
Внуки Лорри Касто принимают лекарства перед сном.
Лорри и ее свекровь в доме престарелых, Атенс, штат Огайо. Лорри приходится растить свою несовершеннолетнюю дочь и трех внуков.
Соне 11 лет. Бойфренд ее матери бил и оскорблял девочку в течение нескольких лет, страдает от посттравматического стрессового расстройства. Она говорит, что ненавидит свою мать, за то, что та позволяла с ней так обращаться.
Лорри укладывает спать Сета и Пейдж.
Соня у себя в детской. Лорри говорит, что иногда девочку трудно контролировать, и она злится на нее, хотя и понимает, что Соня не виновата в том, что с ней случилось.
Соня со своей матерью Эмбер, которая лишена родительских прав, отказывается устраиваться на работу и вынуждена жить в приютах для бездомных.
Соня говорит, что ее мать не знает, что такое — быть матерью.
Пейдж и Сет рядом с домом своей бабушки.
Соня со своей тетей Лесли и матерью Эмбер.
Лорри и Соня перед местным конкурсом красоты. Лорри покупает девочке платья в благотворительном магазине и старается, чтобы ее внуки имели возможность делать то, что им нравится.
Соня, Пейдж и Сет на заднем дворе дома своей бабушки.
Эмбер с детьми на ярмарке. Как правило, ей с трудом удается справляться с детьми.
Дети в церкви вместо «Я люблю маму» поют «Я люблю бабушку».
Соня со своей младшей сестрой Пейдж на кухне. Лорри разбирается с медицинскими счетами, ей приходится тратить большую часть своих сбережений на своих внуков.
Лорри и Пейдж. Девочке 4 года и она старается избегать общения со своей матерью.
Пейдж и Сет со своим дедушкой.
Пейдж держится за руку своей бабушки во время встречи с родственниками.
Пейдж, Соня и Сет со своей бабушкой.
Соня и Эмбер после того, как та попросила Лорри сменить обмоченные штаны Сету. Соня кричит, что мать должна сделать это сама.
Соня с котенком.