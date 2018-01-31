Книга рекордов Гиннесса убрала из своей базы одно из самых известных игровых достижений, которое принадлежало американскому геймеру Тодду Роджерсу. Об этом сообщает Kotaku.

В 1982 году Роджерс установил рекорд по прохождению компьютерной гонки Dragster — он смог завершить гонку за 5,51 секунды. За 35 лет к такому результату приблизились лишь несколько геймеров, пройдя игру за 5,57 секунды. Рекордный результат занесли в базу данных организации Twin Galaxies, которая фиксирует мировые рекорды в видеоиграх, а после рекорд признала Книга рекордов Гиннесса.

В 2017 года геймеры решили публично оспорить результат Роджерса, который за это время также стал самым длительным по продолжительности рекордом в истории видеоигр. В Twin Galaxies в итоге пришли к выводу, что пройти Dragster за 5,51 секунды в нормальных условиях невозможно. Организация аннулировала рекорд, а также удалила из базы данных все предыдущие рекордные достижения Роджерса. Вслед за Twin Galaxies подобным образом поступили представители Книги рекордов Гинесса, удалив имя Тодда Роджерса из списков.

Dragster — это одна из первых игр программиста Дэвида Крейна и компании Activision для приставки Atari 2600.