У нее были волосы странного оттенка: что-то среднее между рыжим, коричневым и черным цветом.
У найденной девушки щель между верхними передними зубами, что наверняка бросается в глаза на фотографиях, где она улыбается.
На теле жертвы татуировка: имя под крестом и три луча, исходящие из верхушки креста.
Обнаружены часы с желтым металлическим браслетом. Крепление сломано. Серийный номер — T556641.
У девушки хороший маникюр: кончики ногтей выкрашены в белый цвет, на каждом ногте белое сердечко.
В ушах у девушки пирсинг — по одному проколу в каждом ухе.
…голубая футболка с двумя полосками на рукавах и номером 44 на спине…
…голубая футболка с двумя полосками на рукавах и номером 44 на спине…
На ногах у девушки не было обуви.
На внутренней стороне кольца выгравированы три свечи.
В ушах у девушки золотые серьги с голубыми камнями и «знаком мира»
В ушах у девушки золотые серьги с голубыми камнями и «знаком мира»
…мужская черно-белая футболка…
На шее у девушки ожерелье с кулоном в виде лошади или единорога.