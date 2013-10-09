В октябре жители каждой фермы региона забивают нескольких овец для того, чтобы запастись мясом до конца года.
Свендис и Хавардур на своей ферме Кьорвогур.
Загон для скота.
Пастух сгоняет овец, ферма Кросснес.
Кухня в доме Сельмы и Августа, ферма Стейнстун.
Элин — директор сельской школы, в которую сейчас ходят всего несколько детей. Молодежи в регионе Арнес почти не осталось.
Отара овец в регионе Арнес на юге Исландии.
Сельма и Август родились и выросли в регионе Арнес, а всю совместную жизнь провели на своей ферме Стейнстун.
Качели, сделанные из рыболовного буя, ферма Кросснес.
Ульфар с головами двух овец, которых он только что зарезал. Фермеры региона Арнес традиционно забивают скот в октябре, чтобы запастись мясом на весь следующий год.
Каждую осень в течение нескольких недель фермеры помогают друг другу собрать овец, которые пасутся на воле в окружающих горах. Это один из немногих моментов в году, когда все жители общины встречаются друг с другом.
Южное побережье Исландии.