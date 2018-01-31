Проект «Кружок» представили первый в России сайт села. Об этом создатели проекта
«Ученики единственной школы села Глазок при поддержке проекта Кружок создали медиапроект про место, в котором они живут. Взгляните, почему туда стоит приехать», — написали создатели «Кружка».
На сайте про село Глазок есть разделы с историей села, гид, описание мест, также есть разделы «Люди» и «Проекты». Сайт можно посмотреть, пройдя по
«Многие дети говорят, что не хотели бы уезжать из Глазка навсегда, потому что «тут природа, речка, тут друзья и свобода». Люди в Глазке доброжелательные и открытые. Многие из них заинтересованы в улучшении жизни в селе. Поэтому Глазок всегда ждет в гости!» — говорится на сайте медиапроекта.
«Кружок» был создан по инициативе четырех преподавателей, которые участвовали в создании учебных программ в Moscow Coding School, Кодвардс и Tumo. Часть команды входит в преподавательский состав НИУ ВШЭ. Изначально проект занимался учебными программами о технологиях и программировании в Москве. В 2017 году команда проекта начала ездить по российским городам, где преподаватели создают временные школы с уроками программирования. Сайт проекта можно посмотреть