Иллюстратор: Соня Коршенбойм

«Нигга» и любые похожие на него слова



У первобытных племен, живущих за пределами цивилизации, распространена традиция табу. Она может касаться предмета, места или слова — когда на него налагается табу, то оно становится запрещенным и его нельзя произносить под страхом смерти.

Прогрессивное общество вернулось к этому ритуалу, заменив страх смерти смертельной боязнью обидеть. Есть несколько «кодовых слов», каждое из которых открывает портал в бездну политкорректности, но главное среди них, безусловно, слово на букву «н».

В США старомодное обозначение темнокожих выходцев из числа африканских рабов со временем приобрело оскорбительный оттенок. Произносящий его или его производные, вне зависимости от контекста, может быть объявлен расистом и приговорен к изгнанию из приличного общества. Даже если всего лишь повторит вслед за темнокожими рэперами «йо, нигга!» — в этом на личном примере убедились российские дизайнеры Ульяна Сергеенко и Мирослава Дума.

Ульяна подписала приглашение на свой показ мод «To my niggas in Paris» — это прямая цитата песни Канье Уэста и Джей Зи Niggas in Paris — а ее подруга Дума, выложила снимок приглашения в инстаграм. За это их обвинили в расизме знаменитая модель Наоми Кэмпбелл, фотограф Адам Катц Синдинг и другие представители фэшн-индустрии.

Девушки извинились, но было уже поздно — показ чудом был не сорван, хоть и прошел в скандальной атмосфере, а вот Мирославе пришлось еще и отвечать за видео 2012 года, на котором она якобы оскорбляет геев и трансгендеров. В итоге ее лишили поста в совете директоров онлайн-магазина The Tot, который она же и запускала.

«Мои дорогие белые люди, говорю в последний раз: вам нельзя использовать н-слово… мне плевать если вы не американец и считаете себя исключенными из этого обсуждения расовых вопросов — что это за логика? Сейчас 2018 год и вас уже не раз предупреждали», — максимально четко объяснила , почему травят девушек шеф-редактор Fashionista Тайлер Макколл.

Интересно, что сама Маккол явно не афроамериканка, ее представление об н-слове не совпадает с видением великого музыканта и одного из самых влиятельных хип-хоп исполнителей в истории Тупака Шакура. Покойный разделял слово на букву «н» и nigga — несмотря на схожесть пишутся и произносят они по‑разному. Значения у них тоже разные. Если в первом случае речь идет о людях, которых линчевали на веревке, то «нигга» — это крутой парень, которые сам вешает себе веревку на шею и она золотая", пояснял Тупак в одном из своих интервью.

«Пидор» и любые оскорбления ЛГБТ

Вопросы сексуальной ориентации в западном обществе тоже надо обсуждать крайне аккуратно и без использования резких слов. Неизвестно почему больше пострадала Мирослава Дума — из-за скандала со словом, которое сочли расистским, или из-за видео на котором она говорит о своей неприязни к моделям-мужчинам, которые ходят на показах в женской одежде, что сочли гомофобией и трансфобией.

Стоит отметить, что отдельные ЛГБТ-активисты могут обвинить в гомофобии даже гея. Достаточно, например, упомянуть термин «нетрадиционная ориентация» — правильно, с точки зрения политкорректного канона, говорить о варианте нормы. Также надо уважительно относится к другим негетеросексуальным ориентациям. Так один из вариантов обозначения ЛГБТ-сообщества звучит как ЛГБТТККИААП. Помимо геев, лесбиянок, трансгендеров. бисексуалов и транссексуалов в него включены квиры, интерсексуалы, асексуалы, пансексуалы и люди без определенной сексуальной ориентации.

Нарушение неформального этикета особо опасно в самых публичных областях: индустрии мод и шоу-бизнесе. Причем от обвинения в гомофобии не спасет даже принадлежность к этническому меньшинству.

Карьера талантливого афроамериканского актера Исайи Вашингтона в 2007 году была на взлете — он уже попал в список самых «50 красивых людей» журнала People и стал звездой телевидения, воплотив на экране образ доктора Престона Берка в медицинском сериале «Анатомия страсти».

Спустя семь лет он скажет: «Я могу рассказывать любые байки, не беспокоясь о своей карьере, они убили во мне актера 7 июня 2007 года». В тот день не был продлен его контракт — его героя просто-напросто вычеркнули из «Анатомии». Причиной стал «пи-слово» не к месту употребленное Вашингтоном в споре с коллегой на съемочной площадке. Позже он принес публичные извинения, но скандал разрастался как снежный ком и даже шутка Исайи, что он любит геев и хочет стать одним из них, не растопила сердца акул шоу-бизнеса, для которых есть только один закон — не говори запретных слов или хотя бы не делай этого публично.

«Телка», «сучка» и любые оскорбительные для женщин слова



В современном политическом климате абсолютно противопоказаны к употреблению любые слова, за которые вас могут обвинить в сексизме.

В США движение феминисток новой волны — одна из ключевых частей мощной оппозиции нынешнему президенту США Дональду Трампу. «Женский марш» уже второй год подряд собирает сотни тысяч участниц, многие из которых одеты в характерные розовые шапки в форме вагины — Трамп в свое время оскандалился, предложив хватать понравившихся женщин за это место.

Грязное предложение не помешало известному миллиардеру и плейбою выиграть выборы, а вот его собеседник, телеведущий Билли Буш потерял работу. Запись была сделана во время их частного разговора в 2005 году, но неспособность Буша возразить Трампу поставила крест на его карьере уже в 2016-ом. Ему пришлось уйти с канала NBC, а в сентябре 2017 года Билли развелся с женой после 20 лет в браке.

«Я был опозорен и пристыжен. Мне пришлось пройти через многие страдания из-за крушения карьеры. Для мужчины — это верх унижения», — вспоминает Буш в интервью, через что ему пришлось пройти. Впрочем, если вспомнить о последних секс-скандалах вокруг харассмента и домогательств к женщинам со стороны влиятельных актеров и знаменитостей, Буш отделался довольно легко.

В России тоже не редкость скандалы связанные с сексизмом — радикальные феминистки вроде Ники Водвуд (nixelpixel) и Беллы Рапопорт нередко обрушивают свой гнев на неполиткорректные высказывания или неподобающее использование женского образа. Одним из первых громких скандалов такого рода в нашей новейшей истории стало употребление слова «телочки» в официальном твиттере издания «Медуза». «Инструкция как телочек не обижать» рекламировала материал об отечественном сексизме, который в итоге обсуждали гораздо меньше, чем сам твит.

Для непосредственных участников той истории все закончилось хорошо, показав что уровни российской и западной политкорректности еще разнятся — никого не уволили, а издатель «Медузы» Илья Красильщик пригласил всех спорщиков в гости в Ригу.

И все же, если не желаете стать очередным героем блога Ники Водвуд — лучше откажитесь от слишком ярко окрашенных гендерных определений. Хип-хоп культура один из последних бастионов «плохого поведения» в США, но уже и ее участники обсуждают о необходимости отказа в стихах от bitch — слово «сучка» в адрес девушки стало считаться слишком хамским.

«Жид» и любые антисемитские слова

Бывает так, что изначально слово носит нейтральный характер, но со временем приобретает презрительный оттенок. Так случилось с н-словом в США, в России же есть свое слово на букву «ж». Если не хотите прослыть антисемитом — никогда не употребляйте его. Впрочем, из любого правила бывают исключения.

Есть много версий как слово «жид» приобрело негативный оттенок от злоупотребления им в черносотенной пропаганде до возникновения дополнительного смысла — так ставили называть скряг и живодеров. Это не помешало братьям Стругацким назвать одну из своих лучших театральных пьес «Жиды города Питера».

«Жидовкой» в переводе на русский называется опера выдающего французского композитора еврейского происхождения Фроманталя Галеви. В 2010 году на сцене Михайловского театра Санкт-Петербурга ее ставил режиссер Арно Бернар. Название сначала поменяли на «Иудейка», но в итоге вернули классический перевод.

Эти примеры показывают, что контекст важнее грубости самого слова и бездумная политкорректность — это неспособность увидеть леса за деревьями. Употребление самого плохого и запретного слова может быть оправдано, если того требует творческая необходимость и наоборот — можно быть антисемитом, расистом и гомофобом, оставаясь в рамках негласного словесного кода. Так, американские ультраправые избегают бана за антисемитизм просто ставя скобки «((())» вокруг любой еврейской фамилии или бизнеса.

Надо отметить, что и на Западе, несмотря на всю строгость политкорректных запретов, делают исключения для по-настоящему талантливых людей. Герои фильмов Квентина Тарантино не щадят уши политкорректного слушателя и порой, кажется, злоупотребляют использованием слова на букву «н», но это ни разу не стало причиной скандала способного разрушить его карьеру.

«Меня раздражает постоянное упоминания цвета кожи сценариста — как он вообще влияет на написанный им текст?» — справедливо отмечал Тарантино в ответ на попытки обвинить его в использовании «непроизносимого» слова.