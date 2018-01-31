Завтра, 1 февраля, выходит в прокат черная комедия «Тоня против всех», основанная на реальных событиях. Фильм, снятый режиссером Крэйгом Гиллеспи, трижды номинирован на «Оскар», в том числе в категориях «Лучший монтаж» и «Лучшая женская роль». Главную героиню играет Марго Робби, до этого сыгравшая в «Отряде самоубийц» Харли Квинн.

В картине Гиллеспи отображен эпизод в карьере фигуристки Тони Хардинг, когда ей приходит в голову сломать ногу ближайшей конкурентке по льду Нэнси Керриган, что в итоге приводит к крупному скандалу. При всей неординарности ситуации, подпитываемой сложной репутацией и неделикатном поведением Хардинг, стоит отметить спортивные заслуги фигуристки. Она выиграла чемпионат США по фигурному катанию в 1991 году и прославилась тем, что стала первой американкой, выполнившей тройной аксель.

Чтобы воссоздать наиболее сложные элементы фигурного катания, создатели фильма обратились к спортсменкам Анне Малковой и Хайди Мунгер. После выполнения трюков фигуристкам наложили отсканированное лицо Марго Робби, пишет The Verge.

Фильм «Тоня против всех» был снят с относительно небольшим бюджетом в 11 миллионов долларов, поэтому визуальные спецэффекты используются в нескольких ключевых местах. Помимо замены лица, команде по спецэффектам также нужно было создать толпы зрителей.

По словам продюсера визуальных эффектов «Тоня против всех» Джульет Тирни, создание сцены с тройным акселем при ограниченном бюджете было не самой тяжелой задачей. Сложнее всего было сделать так, чтобы эффекты не были заметны.

«Когда вы смотрите фильм, вы не знаете, что мы делали. Понятно, что это и есть суть эффектов: они должны быть незаметными и достаточно хорошо встроенными в картинку, чтобы люди спрашивали, что мы сделали. И разумеется, если вы смотрите фильм про некое существо или эпизод «Зведных войн», то совершенно ясно, где используются эффекты. Однако в нашем случае создание всех этих невидимых переходов и бесшовного изображения — это настоящий вызов», — рассказала Тирни.