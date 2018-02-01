Режиссер клипа, который снимали в Марокко, — француз Роман Гаврас, автор провокационного видео к другому треку M.I.A. «Born Free».

Идея родилась после того, как певица и режиссер нашли на просторах интернета видео с дрифтующими и исполняющими совершенно сумасшедшие трюки на автомобилях арабами. Как выяснилось позже, в короткометражном фильме с бекстейджа, для мужчин этой страны дрифтинг — это спорт, привычное занятие и развлечение. «Мы показываем американских подростков в их среде обитания, так почему бы взять и не показать арабских детей, развлекающихся так, как они любят?» — комментирует Гаврас.