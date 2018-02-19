В одном из интервью режиссер клипа Флория Сигизмонди призналась в том, что идея видео была продиктована самим треком. Через трансформацию из гусеницы в бабочку создательница проиллюстрировала путь бойца. Главную роль в видео исполнила Агилера, написавшая Fighter во многом из-за своих детских воспоминаний.



Продюсером трека стал канадец Скотт Сторч, в свое время работавший и с Бейонсе, и с Крисом Брауном, а также многими другими. В 2006 году из-за стойкой кокаиновой зависимости Сторч потерял Агилеру как клиента и друга. Свои переживания и разочарования по этом поводу Кристина описала в треке F.U.S.S., который расшифровывается как F*** You Scott Storch.