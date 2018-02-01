В ночь на понедельник в Нью-Йорке прошла 60-я церемония вручения «Грэмми». Единственной женщиной, получившей награду, стала канадская певица Алессия Кара. Она победила в номинации «Лучший новый артист». После окончания церемонии в твиттере распространился хэштег #GrammysSoMale: интернет-пользователи, среди которых также много знаменитостей, выступают с критикой «Грэмми» и призывают к гендерному равноправию.

В этом году #Grammys так старались не быть обвиненными в расизме и дать кучу наград цветному парню, что не заметили как превратили всю церемонию в сексистский праздник #GrammysSoMale — Inclexed Mushrooms (@cyberpunk89) January 29, 2018

Президент Академии звукозаписи США Нил Портнов решил обозначить свое мнение по этому поводу. Он сказал, что женщинам, которые хотят быть музыкантами и работать в индустрии, следует трудиться больше, сделать еще один «шаг вперед». После такого заявления на Портнова обрушилась волна критики. На ситуацию обратило внимание издание Variety .

Слова президента «Грэмми» задели многих известных исполнительниц. Певица Игги Азалия отметила, что каждая женщина в музыкальной индустрии как следует потрудилась, чтобы достичь успеха, но все равно рано или поздно наталкивалась на двери клуба «только для мальчиков». «Женщины в музыке не должны делать шаг вперед, они делали шаг вперед от начала времен», — написала Пинк. Критические замечания также озвучили Тейлор Свифт, Кэти Перри, Charlie XCX и другие. Портнов поспешил объясниться.