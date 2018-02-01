В ночь на понедельник в Нью-Йорке прошла 60-я церемония вручения «Грэмми». Единственной женщиной, получившей награду, стала канадская певица Алессия Кара. Она победила в номинации «Лучший новый артист». После окончания церемонии в твиттере распространился хэштег #GrammysSoMale: интернет-пользователи, среди которых также много знаменитостей, выступают с критикой «Грэмми» и призывают к гендерному равноправию.
В этом году— Inclexed Mushrooms (@cyberpunk89)
#Grammysтак старались не быть обвиненными в расизме и дать кучу наград цветному парню, что не заметили как превратили всю церемонию в сексистский праздник #GrammysSoMale January 29, 2018
Президент Академии звукозаписи США Нил Портнов решил обозначить свое мнение по этому поводу. Он сказал, что женщинам, которые хотят быть музыкантами и работать в индустрии, следует трудиться больше, сделать еще один «шаг вперед». После такого заявления на Портнова обрушилась волна критики. На ситуацию обратило внимание издание
Слова президента «Грэмми» задели многих известных исполнительниц. Певица Игги Азалия отметила, что каждая женщина в музыкальной индустрии как следует потрудилась, чтобы достичь успеха, но все равно рано или поздно наталкивалась на двери клуба «только для мальчиков». «Женщины в музыке не должны делать шаг вперед, они делали шаг вперед от начала времен», — написала Пинк. Критические замечания также озвучили Тейлор Свифт, Кэти Перри, Charlie XCX и другие. Портнов поспешил объясниться.
«К сожалению, я использовал слова «шаг вперед» — эти слова не передают мои убеждения и позицию, когда их вынимают из контекста. Наша индустрия должна признать, что женщины, мечтающие о карьере в музыке, сталкиваются с барьерами, с которыми мужчины никогда не сталкивались. Мы должны активно работать над устранением этих барьеров и побуждать женщин жить своей мечтой и выражать страсть и творчество через музыку. Мы должны приветствовать и способствовать этому, делать их сильнее. Наше общество будет богаче от этого. Я сожалею, что я не столь четко сформулировал ту мысль, которую должен был передать», —