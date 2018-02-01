Компания Netflix продолжила съемки шестого последнего сезона «Карточного домика» без исполнителя главной роли Кевина Спейси, сообщает The New York Times.

В шестом сезоне центральным персонажем станет Клэр Андервуд (Робин Райт). Также в сезоне появятся новые персонажи, которых сыграют Грега Киннира и Дайан Лэйн. В Netflix не сообщили, какие именно роли они исполнят, но известно, что актеры сыграют брата и сестру.

Ранее стало известно, что уход Кевина Спейси из сериала «Карточный домик» обошелся компании Netflix в 39 миллионов долларов.

Кевин Спейси на протяжении пяти сезонов играл в «Карточном домике» сначала главную роль конгрессмена, а затем президента США Фрэнка Андервуда. После обвинений в домогательствах его уволили из проекта. Кроме того, в новом фильме Ридли Скотта «Все деньги мира» вырезали и пересняли все сцены с участием Спейси.

Первым Кевина Спейси обвинил в домогательствах актер Энтони Рэпп. Сам Спейси заявил, что не помнит этого случая, но принес извинения и совершил каминг-аут.