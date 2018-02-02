Автором психоделичного видео Arctic Monkeys стал известный фотограф и режиссер Набил Элдеркин, снимающий клипы для Канье Уэста, Ники Минаж, Джеймса Блейка, Фрэнка Оушена и ряда других исполнителей А-листа.



Параноидальный клип довольно символичен и не лишен юмора. Образ стекающих по стене часов вдохновлен картиной Сальвадора Дали, сцена с мотоциклом — напоминание о клипе Evil Twin, который группа выпустила в 2011 году. Паб, где разворачиваются события, — реальный, и воспроизвести путь, которым шел главный герой клипа от заведения до квартиры «той-самой-Стефани», может каждый, кто хоть немного умеет пользоваться картой.