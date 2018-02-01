Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал пожизненное отстранение 28 россиян от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Об этом говорится на сайте суда.

«В 28 случаях представленных доказательств было недостаточно, чтобы установить, что атлеты нарушили антидопинговые правила, их апелляции удовлетворены, санкции отменены, а личные результаты в Сочи в 2014 году останутся в силе», — говорится на сайте CAS.

По решению арбитража оправданы Александр Третьяков (скелетон), Александр Легков (лыжные гонки), Альберт Демченко (санный спорт), Ольга Фаткулина (конькобежный спорт) и другие. С полным списком можно ознакомиться здесь .

Также частично удовлетворены апелляции 11 спортсменов: их признали виновными в нарушении антидопинговых правил, но пожизненное отстранение заменено на запрет на участие в Олимпийских Играх-2018. Рассмотрение апелляций биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой отложено.

В декабре Международный Олимпийскый комитет отстранил сборную России от участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане. В Южную Корею смогут поехать только «чистые» спортсмены — им разрешено участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом. Решение было принято на основе докладов комиссий Дениса Освальда и Самуэля Шмида, которые расследовали подмену допинг-проб российских спортсменов, а также причастность министерства спорта к сокрытию допинговых нарушений.