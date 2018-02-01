Илон Маск объявил в своем твиттере, что его компания
Огнеметы стоимостью 500 долларов за штуку продавались по предзаказу. Их доставка запланирована на весну.
Flamethrowers sold out— Elon Musk (@elonmusk)
February 1, 2018
Маск добавил, что к каждому устройству прилагается в подарок «бесплатный скучный огнетушитель».
All flamethrowers will ship with a complimentary boring fire extinguisher— Elon Musk (@elonmusk)
February 1, 2018
«Когда наступит зомби-апокалипсис, вы порадуетесь своей покупке. Огнемет поможет вам против орды мертвецов, а если нет — мы вернем вам деньги», — ранее пообещал предприниматель.
The Boring Company была запущена Илоном Маском в конце 2016 года для строительства тоннелей, по которым автомобилисты смогут объезжать пробки. Маск также продавал «самые скучные» фирменные кепки от Boring Company,