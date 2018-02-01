Илон Маск объявил в своем твиттере, что его компания Boring Company распродала все 20 тысяч огнеметов.

Огнеметы стоимостью 500 долларов за штуку продавались по предзаказу. Их доставка запланирована на весну.

Flamethrowers sold out — Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2018

Маск добавил, что к каждому устройству прилагается в подарок «бесплатный скучный огнетушитель».

All flamethrowers will ship with a complimentary boring fire extinguisher — Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2018

«Когда наступит зомби-апокалипсис, вы порадуетесь своей покупке. Огнемет поможет вам против орды мертвецов, а если нет — мы вернем вам деньги», — ранее пообещал предприниматель.

Great for roasting nuts 🔥 🥜 A post shared by Elon Musk (@elonmusk) on Jan 27, 2018 at 4:53pm PST