Илон Маск объявил в своем твиттере, что его компания Boring Company распродала все 20 тысяч огнеметов.

Огнеметы стоимостью 500 долларов за штуку продавались по предзаказу. Их доставка запланирована на весну.

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Маск добавил, что к каждому устройству прилагается в подарок «бесплатный скучный огнетушитель».

«Когда наступит зомби-апокалипсис, вы порадуетесь своей покупке. Огнемет поможет вам против орды мертвецов, а если нет — мы вернем вам деньги», — ранее пообещал предприниматель.

Great for roasting nuts 🔥 🥜

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The Boring Company была запущена Илоном Маском в конце 2016 года для строительства тоннелей, по которым автомобилисты смогут объезжать пробки. Маск также продавал «самые скучные» фирменные кепки от Boring Company, заработав 300 тысяч долларов на их продаже.