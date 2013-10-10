ДЖЕЙКОБ ШАПИРО,
профессор Политики и Международных отношений в Принстонском университете
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Лидер «Аль-Каиды» Айман аз-Завахири прославился на весь мир как безжалостный организатор джихада. Еще про него известно, что он ужасный руководитель. В 2011 году, когда он принимал бразды правления «Аль-Каидой», высокопоставленные служащие американской разведки уже отмечали его болезненную склонность к микроменеджменту. Например, в
Немногие из критиков Завахири дали себе время подумать, в чем, собственно, состоят особенности руководства террористической организацией. Сложно спорить, что его стиль управления делает организацию уязвимой для иностранных спецслужб и вызывает недовольство у боевиков, не говоря о том, что их следствием стали последние атаки беспилотников. Но приходится признать, что у Завахири, по большому счету, нет другого выхода.
Можно было бы подумать, что террористы, которые по определению заняты преступной деятельностью, будут держать свои дела в секрете. История, однако, учит нас, что они склонны тщательно фиксировать все свои действия. Участники «Красных бригад», итальянской террористической группы 1970−80-х годов, тратили больше времени на ведение отчетности, чем, собственно, на тренировки и подготовку терактов. В
Бюрократия делает террористов уязвимыми, но они от нее не отказываются. Отчасти это связано с тем, что масштабные террористические операции требуют серьезной координации и не могут быть успешно выполнены без множества коммуникаций и записей, позволяющих начальникам следить за происходящим. Террорист из Временной Ирландской республиканской армии Джерри Бредли описывал в своих мемуарах, как в Белфасте в 1973 году он требовал от подчиненных предоставлять ежедневные отчеты о планируемых операциях, чтобы подразделения не вступали в конфликт друг с другом. Несколько руководителей кенийской мятежной группы Мау-мау рассказывали, что с ростом организации в
Менеджеры террористических организаций сталкиваются с теми же проблемами, что и руководители любой крупной структуры; в этом смысле «Аль-Каида» ничем не отличается от сети супермаркетов. Управляющие должны следить за тем, что делают их подчиненные и направлять ограниченные ресурсы на стимулы для подчиненных. В этом смысле задача террористов даже сложнее. В то время как большинство предприятий стремятся к одной (и довольно тупой) цели — максимизировать прибыли, — цели террористов куда более разнообразные и тонкие. Слишком кровавая операция может повредить общему делу не меньше, чем недостаточно жестокая. «Аль-Каида» выучила этот урок в Ираке в 2006 году: тогда население провинции Анбар перестало поддерживать организацию — отчасти потому, что она убивала гражданских лиц.
Кроме того, руководители террористических организаций сталкиваются с огромной проблемой поиска рабочей силы: у них нет стабильного источника талантливых кадров. Для работы требуются кандидаты, склонные к насилию, обычно — молодые люди, пережившие серьезные травмы. Неудивительно, что такие сотрудники не слишком склонны слушать приказы и признавать авторитет начальства. Можно придумать самую изощренную долговременную стратегию, но в ней не будет большого смысла, если исполнители, призванные провести ее в жизнь, озабочены только тем, чтобы сделать имя самим себе — здесь и сейчас.
Менеджеры террористических организаций вынуждены с таким вниманием относиться к бюрократическому контролю еще и потому, что у них нет других механизмов дисциплинировать подчиненных. Когда управляющие супермаркета хотят привести к ответу сотрудника или поставщика, нарушившего контракт, они могут обратиться к легальным процедурам. У террористов такой возможности нет. Давид Эрвин, ирландский юнионист, делавший одно время бомбы для Ольстерских добровольческих сил (ОДС), описывал мне в красках эту дилемму: «Наши соратники делали совершенно отвратительные и контрпродуктивные вещи, а руководство их не наказывало, поскольку не хотело рисковать лояльностью подчиненных». Он говорил про период в конце
У лидера террористов куча дел. Чтобы устроить полноценную атаку, надо скоординировать множество боевиков, проследить за офицерами на местах и дать им стимул следовать приказам, а не своим агрессивным инстинктам. К счастью для нас, выполняя эти задачи, террористы сеют семена собственного провала. Лишние звонки, электронные письма, таблицы в Excel и командировочная отчетность дают разведке возможность узнать планы террористов и предотвратить их. В этом смысле неудачи все того же Завахири отражают не столько его личные слабости, сколько естественные проблемы, с которыми сталкиваются все террористические группы. Начинающие менеджеры «Аль-Каиды» должны помнить, что они взваливают на свои плечи груз бюрократии, который когда-нибудь может похоронить их дело.