Один из самых интересных фактов о видео — существует четыре версии клипа. Вышепредставленная — самая длинная и самая полная.



Вдохновлено видео кэролловской Алисой и ее путешествиями в Страну чудес и Зазеркалье. В клипе Стефани играет сразу несколько ролей, в том числе Белую королеву и Красную. Платья, в которых певица снялась для клипа, — работы Джона Гальяно. Кроме исполнительницы в видео приняли участие и танцовщицы Гвен The Harajuku Girls — четыре японки, псевдоним каждой из которых — это части названия дебютного сольного альбома Стефани Love. Angel. Music. Baby.