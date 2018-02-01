Telegram и его адаптированная версия Telegram X исчезли из магазина приложений App Store. Утром 1 февраля на это обратили внимание интернет-пользователи из России, США, Германии, Испании и других стран. При этом само приложение работает нормально, как на iOS, так и в macOS. Мессенджер также доступен в Google Play.

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Создатель мессенджера Павел Дуров сначала заявил в твиттере, что эта «незначительная проблема» скоро будет решена, но потом удалил твит.

«Apple предупредила нас о том, что нашим пользователям был доступен нежелательный контент, оба приложения были сняты с App Store. Как только мы обеспечим защиту, мы ожидаем, что приложения вернутся в App Store», — позднее написал Дуров.

О каком именно контенте идет речь, неизвестно. Кроме того, нет информации о том, когда будет решена проблема. По данным издания «Коммерсантъ», в ситуации с Telegram команда модерации App Store напрямую общается с разработчиками по поводу устранения ошибок в коде и нарушений в области контента.

«По стандартной процедуре App Store модерация нового приложения в App Store может занимать около двух недель, а если это обновление уже загруженного в магазин приложения, то его модерация проходит в течение нескольких часов», — отметил источник издания.