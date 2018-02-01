Telegram и его адаптированная версия Telegram X исчезли из магазина приложений App Store. Утром 1 февраля на это обратили внимание интернет-пользователи из России, США, Германии, Испании и других стран. При этом само приложение работает нормально, как на iOS, так и в macOS. Мессенджер также доступен в Google Play.

Создатель мессенджера Павел Дуров сначала заявил в твиттере, что эта «незначительная проблема» скоро будет решена, но потом удалил твит.

«Apple предупредила нас о том, что нашим пользователям был доступен нежелательный контент, оба приложения были сняты с App Store. Как только мы обеспечим защиту, мы ожидаем, что приложения вернутся в App Store», — позднее написал Дуров.

We were alerted by Apple that inappropriate content was made available to our users and both apps were taken off the App Store. Once we have protections in place we expect the apps to be back on the App Store. — Pavel Durov (@durov) February 1, 2018

О каком именно контенте идет речь, неизвестно. Кроме того, нет информации о том, когда будет решена проблема. По данным издания « Коммерсантъ », в ситуации с Telegram команда модерации App Store напрямую общается с разработчиками по поводу устранения ошибок в коде и нарушений в области контента.

«По стандартной процедуре App Store модерация нового приложения в App Store может занимать около двух недель, а если это обновление уже загруженного в магазин приложения, то его модерация проходит в течение нескольких часов», — отметил источник издания.