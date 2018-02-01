1.
Альпинисты карабкаются по ледяной пещере.
2.
В Париже Сена вышла из берегов.Фото: Thibault Camus / AP / East News
3.
Мужчина заходит в сауну, которая находится на горе Лагазуи в Италии.Фото: Stefano Rellandini / Reuters
4.
Посетители смотрят на полноразмерные модели динозавров в Национальном парке Пэдди на острове Хайнань.Фото: Yin Haiming / China News Service / Getty Images
5.
Мужчина делает селфи на фоне разбивающихся о скалы волн в Национальном парке Орегоны, США.Фото: Robin Loznak / ZUMA / ТАСС
6.
Один из этапов ралли-марафона «Дакар-2018» в Лиме.Фото: Andres Stapff / Reuters
7.
Карнавал в Таррагоне, Испания.Фото: Celestino Arce / NurPhoto / Getty Images
8.
В большей части мира в ночь на 1 февраля можно было наблюдать «cинее кровавое суперлуние» — явление, когда Луна подходит к Земле на минимальное расстояниеФото: Heiko Junge / EPA / Vostock Photo
9.
Мусульмане уезжают из столицы Бангладеш, Дакки. Несколько миллионов человек ежегодно собираются на съезде мусульман, который проходит на берегу реки Тураг.Фото: Abir Abdullah / EPA / Vostock Photo Bangladeshi
10.
Давос, Швейцария. Автомобиль замело снегом
Фото: Peter Klaunzer / EPA / Vostock Photo