1.

Альпинисты карабкаются по ледяной пещере.

Фото: Mathis Dumas / Solent News / REX / Fotodom



2.

В Париже Сена вышла из берегов.

Фото: Thibault Camus / AP / East News



3.

Мужчина заходит в сауну, которая находится на горе Лагазуи в Италии.

Фото: Stefano Rellandini / Reuters



4.

Посетители смотрят на полноразмерные модели динозавров в Национальном парке Пэдди на острове Хайнань.

Фото: Yin Haiming / China News Service / Getty Images

5.

Мужчина делает селфи на фоне разбивающихся о скалы волн в Национальном парке Орегоны, США.

Фото: Robin Loznak / ZUMA / ТАСС

6.

Один из этапов ралли-марафона «Дакар-2018» в Лиме.

Фото: Andres Stapff / Reuters

7.

Карнавал в Таррагоне, Испания.

Фото: Celestino Arce / NurPhoto / Getty Images



8.

В большей части мира в ночь на 1 февраля можно было наблюдать «cинее кровавое суперлуние» — явление, когда Луна подходит к Земле на минимальное расстояние

Фото: Heiko Junge / EPA / Vostock Photo

9.

Мусульмане уезжают из столицы Бангладеш, Дакки. Несколько миллионов человек ежегодно собираются на съезде мусульман, который проходит на берегу реки Тураг.

Фото: Abir Abdullah / EPA / Vostock Photo Bangladeshi

10.

Давос, Швейцария. Автомобиль замело снегом