Маленькая Нэнси Керриган любила своих старших братьев и хотела, как и они, заниматься хоккеем. Но родители записали ее в более приемлемую для девочек секцию — на фигурное катание. Чтобы Нэнси могла упражняться, ее отец по ночам заливал на катке лед, а днями бегал по трем работам. Тренеры не видели в Нэнси большого потенциала, но она упрямо улучшала свои результаты: бронза на одном национальном чемпионате, серебро на следующем, золото на третьем. С Олимпиадами все шло почти по тому же сценарию: сначала бронза, затем серебро. Накануне Игр 1994-го года на Нэнси прямо во время тренировки напал неизвестный и разбил ей колено телескопической трубкой. В рекордно короткие сроки она смогла вернуться на лед. На грядущих Олимпийских играх ей противостояла Оксана Баюл из СССР, так что каток по прихоти журналистов стал очередным театром боевых действий Холодной войны.

Так вот, фильму «Тоня против всех» на эту историю американской Золушки, упрямой трудяги и звезды из народа, совершенно плевать.

Потому что он рассказывает не о Моцарте, а о Сальери. То есть о Тоне Хардинг — фигуристке-скандалистке, которая всегда выступала в вульгарных тряпках, ругалась с судьями и материла болельщиков. Личная жизнь Хардинг забавляла американцев не меньше, чем процесс над О Джеем Симпсоном: спортсменка то и дело дралась и расходилась со своим мужем, а журналисты подкарауливали ее с едва замазанными синяками. У Хардинг были достижения на национальном первенстве и Олимпийских играх, но пиком ее спортивной карьеры стал именно скандал с Нэнси Керриган: принято думать, что именно она подговорила бандита напасть на конкурентку. Тому, как это произошло, и посвящен фильм «Тоня против всех». Ну, и немного ее спортивным рекордом — например, первому тройному акселю в истории женского фигурного катания в США.

Первым «оскаровским» фильмом Марго Робби был «Волк с Уолл-стрит», в котором она олицетворяла все то, ради чего американские мужчины идут в бизнес и садятся в тюрьму. А вторым номером шла «Игра на понижение», в которой Робби очень убедительно объясняла, как устроен финансовый кризис, не вылезая из ванны и не выпуская бокал шампанского из руки.

«Тоня против всех» — славное продолжение этой традиции, но теперь у Робби не второстепенная и не эпизодическая, а центральная роль. В остальном — без перемен. На экране снова пылают костры амбиций: деспотичной матери Тони, аристократической тренерши Тони, инфантильного мужа Тони, целеустремленных соперниц Тони и самой Тони. Все персонажи вызывают то смех, то ужас, зато главной героине начинаешь сопереживать с первой минуты. Чтобы простить Хардинг все грехи, достаточно увидеть, как Робби с брекетами на зубах зовет парня на свидание. Или как она, дочь охотника и официантки, приходит в школу в шубе из заячьих шкур. Или как побеждает всех на льду, но судьи ставят ей низшие оценки — чтобы «трейлерное отребье» не дай бог не стало лицом великой страны на чемпионате мира.

Фильм строится на флэшбеках и перекрестных допросах постаревших героев, но не притворяется журналистским расследованием. Да, это публицистика, но авторы не проверяют показания, а просто устанавливают перед героями камеры и просят тех вспомнить все. Этот нехитрый вообще-то прием делает фильм гомерически смешным — и наконец-то приносит «Золотой глобус» замечательной Эллисон Дженни, до этого номинированной на него пять раз. Кроме того, этот прием нагружает актеров двойной работой (в одной сюжетной линии им приходится действовать, в другой — рефлексировать) и позволяет разложить довольно объемную историю на динамичные клипы. Причем по ходу своих путешествий во времени картина то и дело меняет жанры. Эпизод с покушением на Нэнси Керриган могли бы снять братья Коэн. Беседы героев с журналистами — высший пилотаж сатирических мокьюментари: как фильмы HBO «7 дней в аду» и «На колесах», но гораздо смешнее. Видео тренировки Тони — такая же духоподъемная вещь, как филадельфийская утренняя пробежка Рокки. Описания быта семидесятых, восьмидесятых и девяностых — такой же бурлеск, как и «Афера по‑американски» Дэвида О. Рассела. Мощная, но предсказуемая «оскаровская» драма на фоне всего этого немного теряется — но в конце выскакивает откуда-то из-за угла и бьет зрителя по коленям той самой телескопической палкой, от которой досталось бедной Керриган. В мире, где сняты уже сотни спортивных байопиков, интонация фильма «Тоня против всех» ухитряется оставаться уникальной, поэтому уже сейчас можно ставить на то, что «Золотым глобусом» забег этого фильма не ограничится.

И да, благодаря этому фильму австралийка Марго Робби — обладательница той же, к слову, харизмы, что и Тоня Хардинг — наконец-то завоевала Голливуд. И ей даже не пришлось подсылать головорезов к Эмме Стоун.