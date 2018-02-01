Член палаты лордов Великобритании Майкл Бейтс на несколько минут опоздал на заседание верхней палаты парламента Великобритании, из-за чего не смог ответить на вопросы по работе правительства.

Извинившись, Бейтс немедленно предложил уйти со своего поста, но премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отказалась принять его отставку, пишет The Guardian.

«Все пять лет я был удостоен чести отвечать на вопросы в парламенте от имени правительства. Я всегда считал, что мы должны придерживаться самых высоких стандартов вежливости и уважения, отзываясь на справедливые запросы законодателей от имени правительства. Мне очень стыдно, что меня не было на месте, поэтому я предлагаю премьер-министру свою отставку. Прошу прощения», — заявил лорд, после чего ушел из зала под гул голосов и возгласы «Нет!»

Премьер-министр назвала жест лорда излишним и отметила, что из всех министров отправила бы его в отставку в последнюю очередь.