Сингл Maria Maria входит в сотню величайших песен всех времен по версии Billboard, композиция была удостоена «Грэмми» в 2000 году, а после своего релиза прочно закрепилась на первом месте рейтинга Billboard Top-100 на 10 недель. Одним из продюсеров трека стал американский хип-хоп исполнитель Уайклиф Жан, которого многие помнят по фиту с Шакирой в треке Hips Don't Lie. По словам Жана, мелодия к Maria Maria во многом была вдохновлена песней Wu-Tang Clan «Wu-Tang Clan Ain't Got Nuthing ta F' Wit».



Второе дыхание треку почти что 20-летней давности подарили DJ Khaled, Рианна и Брайсон Тиллер, использовавшие сэмпл Maria Maria в хите прошлого года Wild Thoughts .