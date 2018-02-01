В сети опубликован трейлер фильма «Довлатов» режиссера Алексея Германа-младшего.

Действие картины разворачивается в Ленинграде в начале 70-х годов, фильм расскажет о нескольких днях из жизни Сергея Довлатова накануне эмиграции Иосифа Бродского, с которым дружил писатель. «Это круговорот из парадоксальных и смешных ситуаций. Столкновение с криминалом, светская и литературная жизнь Ленинграда, киностудия «Ленфильм», музыка, чтение стихов, ремесло журналиста, страстное желание купить для своей дочери куклу, которую не достать нигде», — говорится в аннотации к фильму.

Сергея Довлатова сыграл сербский актер Милан Марич. В роли нобелевского лауреата Иосифа Бродского выступил Артур Бесчастный, в фильме также играют актеры Данила Козловский, Елена Лядова и Светлана Ходченкова. Одним из продюсеров ленты выступил гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст.

Мировая премьера «Довлатова» состоится в рамках основной конкурсной программы 68-го Международного Берлинского кинофестиваля. В российских кинотеатрах картина будет идти с 1 по 4 марта 2018 года.

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