Суннива Деламэр: «Он был как лодка, которая больше не могла плыть. И я не могла починить его. Я хотела помочь ему плыть. Но он как будто приплыл в мою гавань, чтобы умереть. Это не то, чего я хотела. Я хотела, чтобы он плыл дальше. И не смогла… Не смогла».