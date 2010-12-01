Каждые 40 секунд в мире совершается самоубийство.
Винс Кэпполи: «Мне было бы легче, если бы моя жена умерла как-то иначе. То, что она покончила с собой, просто убивает меня. Просто разрывает на куски. У меня не было возможности помочь ей. Вот от чего больнее всего».
Винс Кэпполи: «Мне казалось, что я болен какой-то заразной болезнью. Люди боялись даже позвонить мне. Они просто не понимают, как общаться с родственниками самоубийц».
Каждый год в мире случается около 1 миллиона самоубийств. В войнах и терактах погибает меньше людей. На каждого человека, совершившего самоубийство, приходится 20 неудавшихся попыток покончить с собой.
Марджи Хоуэлл: «Он вбежал по лестнице, и я сразу поняла, что произошло что-то ужасное. Он сказал: «Марджи, прочти это». Я прочитала и сказала: «О, боже… Он убил себя».
Марджи Хоуэлл: «Сам того не желая, ты сразу вязнешь в этом».
Марджи Хоуэлл: «Я дошла до той стадии, когда начинаешь думать: лучше бы умерла я, чем мой ребенок».
Рози Мэнн: «Я позвонила на телевидение и сказала им: «Мой сын пропал, оставив прощальное письмо. Может быть, вы сделаете объявление или что-то в этом роде? Может быть, кто-то видел его?» Они ответили: «Простите, мы не можем вам помочь. Вы не представляете, какое количество подобных звонков мы получаем за неделю».
Рози Мэнн: «Мой муж вообще не хочет говорить об этом».
Крис Рэнд Рейнольдс: «Это был сокрушительный удар. Это изменило мое восприятие мира, людей. И я думаю, что это никогда не пройдет».
Крис Рэнд Рейнольдс: «Я продолжаю звонить на сотовый моего отца. Хотя прошло уже 3 года. Что-то случается, и мне хочется позвонить ему. Я набираю его номер, чтобы хотя бы представить себе разговор с ним и слышу сигнал отбоя. Но… вы знаете…»
Крис Рэнд Рейнольдс: «На следующий день после кремации мы забрали урну с прахом отца и развеяли его над озером. Он любил это место».
Крис Рэнд Рейнолдьс: «Когда я женился, мне не хотелось устраивать свадьбу, вообще ничего не хотелось. Потому что моего отца на ней не было бы».
Центр психологической помощи, Рено, штат Невада, США. Хотя большинство самоубийств вызвано психологическими расстройствами, таким центрам достается всего 2 процента всех расходов страны на здравоохранение.
Суннива Деламэр: «Он был как лодка, которая больше не могла плыть. И я не могла починить его. Я хотела помочь ему плыть. Но он как будто приплыл в мою гавань, чтобы умереть. Это не то, чего я хотела. Я хотела, чтобы он плыл дальше. И не смогла… Не смогла».
Суннива Деламэр: «Эш был человеком, который был способен на все. А я этого не поняла. Он был таким сильным и в то же время таким слабым».
Записка от 7-летней Пенелопы. Она положила ее на подушку Эша в ночь, когда он умер.
Кэрри Пэйн: «Я теперь понимаю, что должна вспоминать ту жизнь с отцом, которую мы вели вместе».
Кэрри Пэйн: «Внешне я функционировала замечательно. Внутри я была сломана. Прошло очень много времени, годы, прежде чем я почувствовала что-то похожее на освобождение».
Кэрри Пэйн: «Я почти похоронила себя».