В ночь на 5 февраля в Миннеаполисе состоится 52-й матч Супербоула — главного спортивного мероприятия США, во время которого крупнейшие компании мира транслируют свою рекламу (за очень большие деньги, разумеется). Мы собрали самые интересные и креативные ролики, вышедшие на данный момент. В подборке: Pepsi возвращается в прошлое, Kia молодеет вместе со Стивеном Тайлером из Aerosmith, а M&M's купает Дэнни Де Вито в чистом шоколаде.

Шоколадный Дэнни де Вито

По сюжету 15-секундного ролика красное драже M&M's мечтает стать человеком — и внезапно превращается в Дэнни Де Вито. Актер, одетый в красную футболку и шорты, бегает по городу и спрашивает у прохожих, желают ли они его съесть. Первую рекламу M&M's на Супербоуле за последние четыре года создало агентство BBDO New York.

У рекламы еще есть тизер, где Дэнни Де Вито купается в шоколаде.

Питер Динклейдж и Морган Фримен сошлись в рэп-баттле

Pepsi&Co решила прорекламировать сразу два принадлежащих ей бренда — чипсы Doritos и газировку Mountain. В первом видео Морган Фримен и Питер Динклейдж участся у Басты Раймса и Мисси Эллиот основам техники рэпа.

Во втором ролике можно посмотреть на сам поединок. (Мы считаем, что победа осталась за Doritos)

Возвращение Синди Кроуфорд

Pepsi в этом году решила сделать акцент на связи поколений: в 30-секундном ролике супермодель Синди Кроуфорд повторяет свой образ из культовой рекламы 1992 года , но в этот раз — вместе со своим сыном Пресли Гербером. Кроме того, в ролике есть отсылки и к другим героям прошлого Pepsi — к Бритни Спирс и, конечно, Майклу Джексону и з наменитой рекламной кампании 1984 года .

Дэвид Харбор отнимает работу у Терри Брэдшоу

В этом году Tide пригласила сниматься в своей рекламе звезду «Очень странных дел» Дэвида Харбора, который также стал лицом компании — вместо бывшего игрока НФЛ и телеведущего Терри Брэдшоу. Этот момент обыгран в четырех тизерах: в одном из них, например, Брэдшоу не может попасть в свой трейлер на съемочной площадке.

В другом ролике Брэдшоу приходит в гримерку и видит на своем месте довольного Харбора, который готовится к Супербоулу.

Дэвид Швиммер в рекламе, которую увидит всего один человек

Skittles известна своим нетривиальным подходом к рекламе, но в этом году, кажется, превзошла саму себя. Компания сняла минутный ролик со звездой сериала «Друзья» Дэвидом Швиммером, но покажет его всего одному человеку на планете — подростку Маркосу Менендесу из Калифорнии. Все остальные зрители смогут лишь увидеть реакцию Менендеса в live-трансляции на официальной странице бренда в Facebook.

К счастью, компания не ограничилась громким анонсом и сняла четыре очень странных тизера. В одном из них Дэвид Швиммер парит в невесомости, в другом его перебивает говорящий бутерброд, в третьем он сидит на коленях у огромного плюшевого медведя, а в последнем он похож на героя какого-то футуристического фильма.

Энтони Хопкинс, Гордон Рамси, Карди Би и Джефф Безос в рекламе Amazon

Голосовой помощник Alexa, встроенный в «умную колонку» Amazon Echo, теряет голос, и ей на помощь приходят звезды. Теперь на запросы пользователей отвечают Энтони Хопкинс, шеф-повар Гордон Рамзи, стендап-актриса Ребел Уилсон и рэп-исполнительница Карди Би. В ролике с камео появляется и основатель Amazon Джефф Безос.

Киану Ривз открывает сайт

Сервис по созданию сайтов Squarespace сделал серию роликов с Киану Ривзом. В одном из них он едет на мотоцикле в пустыне и разговаривает сам собой. «Нужно ли мне сделать сайт о мотоциклах»? «Да, ты любишь мотоциклы».

В другом ролике Киану Ривз сидит у костра и регистрирует доменное имя для сайта своей компании по производству мотоциклов Arch Motorcycle (актер основал ее еще в 2011 году).

Стивен Тайлер возвращает молодость

Лидер Aerosmith Стивен Тайлер садится за руль Kia Stinger и включает заднюю передачу. На высокой скорости он делает круг вокруг стадиона и выходит из машины уже помолодевшим на несколько десятков лет. На полной громкости играет классический хит Aerosmith Dream On, вокруг Тайлера — толпа фанатов, прорывающая кордон охраны. «Почувствуй это снова», — гласит слоган рекламной кампании.