Суд в Лос-Анджелесе отклонил все иски, касающиеся обвинений Джима Керри в причастности к смерти его бывшей девушки Катрионы Уайт, сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, все иски в адрес актера отклонили еще 25 января, однако конкретные причины такого решения не приводятся. Отмечается, что предсмертное письмо, в котором Уайт якобы обвиняет Керри в том, что он разрушил ее жизнь, на самом деле является подделкой. Представитель Джима Керри отметил, что после многолетней тяжбы актер наконец хочет продолжить жить дальше.

Джим Керри и Катриона Уайт встречались с 2012 года. При этом они часто расставались, а потом вновь возобновляли отношения. Вскоре после окончательного разрыва в 2015 году Катриона Уайт совершила суицид — она скончалась от передозировки рецептурных лекарств.

После смерти Уайт родственники и ее бывший муж подали судебные иски против Джима Керри. По их мнению, он дал Уайт препараты, которые стали причиной смерти, а также негативно повлиял на ее психическое состояние и заразил венерическими заболеваниями.

В сентябре прошлого года актер подал встречный иск, утверждая, что эти обвинения основаны на стремлении получить выгоду от его известности.

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