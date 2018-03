Сингл Shut Up со студийного альбома Elephunk не стал хитом в США, однако прочно обосновался на вершинах чартов Европы, Канады и Австралии.



Клип на трек снимали братья Маллой, работавшие с Vampire Weekend, Oasis и N.E.R.D. Кроме участников The Black Eyed Peas, в кадре появляются вокалистки The Pussycat Dolls Кимберли Уайатт и Кармит Башар, Трэвис Баркер из Blink 182 и Сет Бинзер из Crazy Town. Самые внимательные зрители заметят постеры стрит-арт художника Шепарда Фейри — автора работ Obey и Андре Руссимоффа (Андре Гигант).