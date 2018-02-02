На сайте российского подразделения издательства Condé Nast опубликовали положения международного кодекса поведения , направленного на борьбу с сексуальными домогательствами.

Эти правила распространяются на Vogue, GQ, Glamour, Tatler и другие бренды компании. Теперь каждая съемка изданий должна соответствовать требованиям кодекса. Кроме того, в каждой стране назначен представитель, ответственный за соблюдение правил. Случаи нарушения какого-либо пункта будет рассматривать специальный Международный комитет, состоящий из руководителей издательского дома. Если Комитет признает жалобу обоснованной, то Condé Nast прекратит работу с тем, на которого была подана жалоба.

Первое положение кодекса — все модели должны быть не моложе 18 лет. Исключения могут быть сделаны только для героев публикаций. Кроме того, издательство не рекомендует модели оставаться наедине с фотографом, визажистом или другим участником съемки, а для всех участников съемки должно быть предусмотрено отдельное пространство для переодевания.

Визажисты, фотографы, стилисты, ассистенты и другие участники съемок теперь должны давать письменное согласие, если в кадре появится «обнаженная натура, нижнее белье, купальники, животные, а также имитация употребления наркотиков или алкоголя или позирование с сексуальным подтекстом». При этом степень обнаженности модели и прозрачности одежды будет предварительно обговариваться с моделями до начала съемок. С полным текстом кодекса можно ознакомиться по ссылке .

«Condé Nast хочет сделать все возможное, чтобы прекратить сексуальные домогательства в нашей отрасли. Принимая эти рекомендации, все участники творческого процесса будут способствовать созданию безопасной и уважительной профессиональной среды», — сказал Джонатан Ньюхаус, председатель и главный исполнительный директор Condé Nast International.