Старший сын лидера Кубинской революции Фиделя Кастро утром 1 февраля покончил с собой на Кубе. Об этом
Последние месяцы Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт страдал от глубокой депрессии и находился под наблюдением врачей в больнице, после чего его перевели на амбулаторное лечение. Он ушел из жизни в возрасте 68 лет.
Falleció el compañero Fidel Castro Díaz-Balart— Periódico Granma (@Granma_Digital)
https://t.co/cOpBlSpTl7 #Cuba pic.twitter.com/1xhFDeqWGO February 2, 2018
В последние годы Кастро-младший был советником по научным вопросам Госсовета Кубы и вице-президентом кубинской Академии наук.
В 1974 году Анхель Кастро Диас-Баларт окончил МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности «ядерная физика». Он также работал в институте ядерных исследований в Дубне, получил степень доктора наук в Институте атомной энергии имени И.В.Курчатова, а в 2013 году получил диплом почетного профессора МГУ.
Его отец Фидель Кастро умер 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет.