Старший сын лидера Кубинской революции Фиделя Кастро утром 1 февраля покончил с собой на Кубе. Об этом сообщает кубинская газета Granma.

Последние месяцы Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт страдал от глубокой депрессии и находился под наблюдением врачей в больнице, после чего его перевели на амбулаторное лечение. Он ушел из жизни в возрасте 68 лет.

В последние годы Кастро-младший был советником по научным вопросам Госсовета Кубы и вице-президентом кубинской Академии наук.

В 1974 году Анхель Кастро Диас-Баларт окончил МГУ имени М. В. Ломоносова по специальности «ядерная физика». Он также работал в институте ядерных исследований в Дубне, получил степень доктора наук в Институте атомной энергии имени И.В.Курчатова, а в 2013 году получил диплом почетного профессора МГУ.

Его отец Фидель Кастро умер 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет.

