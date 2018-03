Малоизвестный факт, но у этой песни есть два клипа. Первый был сделан очень просто, поэтому, когда у группы появились деньги на дополнительные съемки, была снята вторая версия — с космическим кораблем, инопланетянами и монстрами. Этот клип и считается официальным.

Сингл, выпущенный в 2003 году, стартовал в британских чартах на второй позиции (уступив хиту Where's The Love? группы The Black Eyed Peas). Критики The New York Times описали трек как «такой же приставучий, как гель для волос», а британские журналы Classic Rock и Kerrang! буквально боготворили The Darkness, называя группу лучшим, что случилось с британской рок-сценой за последние 20 лет (то есть после распада после Led Zeppelin).

Трек I Believe In A Thing Called Love​ звучал в нескольких фильмах, а также использовался в качестве саундтрека в рекламе Apple Music с Тейлор Свифт и смартфона Samsung Note, показанной во время Супербоула в 2012 году.