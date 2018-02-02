Когда Марк Хом закончил Датскую академию искусств, он переехал в Нью-Йорк и примерно год работал внештатным фотографом. Художнику подвернулся счастливый случай: Хома пригласили фотографом на Венский балет, тогда он получил первое серьёзное задание — составить фото-книгу. Марк работал шесть месяцев и выпустил альбом из 80 фотографий, после чего был замечен изданием Harper's Bazaar. Это стало поворотным моментом карьеры Марка Хома.



Сейчас фотограф работает c компанией Bernstein & Andriulli — ведущим креативным агентством управления и медиаконсультации. В его портфолио находятся фотографии голливудских звёзд, например, Брайана Крэнстона (известен игрой в сериале «Во все тяжкие» и недавним фильмам «Во всём виноват енот» и «Почему он?»), Майкла Шеннона (снимался в «Форме воды» и «Под покровом ночи»), Джареда Лето (фронтмен группы 30 Seconds To Mars, снимался в «Господине Никто», «Далласском клубе покупателей», «Отряде самоубийц»), а также Эми Адамс, Джонни Депп, Ева Грин, Анджелина Джоли, Мэтью МакКонахи, Джастин Тимберлейк, Оливия Уайльд и другие. Еще Хом сотрудничает с Gucci, Max Mara и Genny.

A post shared by Marc Hom (@marchomstudio) on May 9, 2017 at 7:04am PDT

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