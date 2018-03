Джастин Тимберлейк выпустил свой пятый студийный альбом Man of the Woods.

В новом альбоме Тимберлейк сочетает традиции американского рока с современным звучанием. В пластинку вошли 16 треков, в том числе совместные композиции с Алишей Кис, Крисом Стэплтоном и The Neptunes.

По словам музыканта, новый альбом рассказывает его личную историю, вдохновленную сыном, семьей и родными краями.

Тимберлейк также представил новый клип на заглавный трек Man of the Woods, режиссером которого выступил Пол Хантер. В клипе приняла участие жена музыканта Джессика Бил. Это уже четвертый клип с нового альбома — ранее музыкант продемонстрировал Say Something, Supplies и Filthy.

Через два дня после выпуска альбома, 4 февраля, Тимберлейк выступит и на сцене знаменитого Супербоула, где он заявлен как один из хедлайнеров.

Последний раз музыкант выпустил в 2013 году две студийные пластинки — The 20/20 Experience и The 20/20 Experience: 2 of 2.