Курсантов Ульяновского института гражданской авиации не стали отчислять за пародию на клип Satisfaction Бенни Бенасси, где они снялись в нижнем белье и форменных фуражках. Студентам объявили выговор за запись и публикацию видео. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ректора вуза Сергея Краснова.

По словам ректора, первокурсники нарушили требования устава учебного заведения. С ними и с их родителями провели воспитательные беседы.

«Поступок курсантов воспринят обучающимися, преподавателями, другими работниками института, ветеранами, многими работниками авиационной отрасли как проявление неуважения к их чести и достоинству, мнению о вузе и представителях авиационной отрасли в целом», — подчеркнул Краснов.

Скандальное видео c полуголыми курсантами появилось в интернете 16 января. Ранее в Росавиации заявили, что ко всем участникам этого «безнравственного эпизода» примут «самые жесткие дисциплинарные меры». Ректор Сергей Краснов назвал это видео «глумлением над отраслью» и сравнил его с акцией Pussy Riot в Храме Христа Спасителя.

Когда возникли разговоры о том, что курсантов могут отчислить после такого поступка, в сети распространился флешмоб в поддержку первокурсников: студенты из разных городов и все неравнодушные публиковали свои версии пародий на Satisfaction.

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