В сети появился долгожданный рекламный ролик с участием Моргана Фримена и Питером Динклейджем, созданный специально для Супербоула.

Супербоул — финальная игра Национальной футбольной лиги США (NFL) — состоится уже 4 февраля. Матч особенно примечателен запоминающимися выступлениями и нетривиальной рекламой. Реклама чипсов Doritos и газировки Mountain Dew, в котором актеры устроили рэп-баттл в образе огня и льда, тому пример.

Компания Pepsi&Co, которой принадлежат Mountain Dew и Doritos, впервые создала рекламную коллаборацию из своих же торговых марок. Ранее компания выпустила два тизера к рекламе, из которых стало ясно, что лауреату «Оскара» и звезде сериала «Игра престолов» с рэпом помогут Баста Раймс и Мисси Эллиот.