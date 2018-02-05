Если вы не поклонник актерского таланта (или женской красоты) Зои Салдана, то вряд ли знаете, что она почти итальянка. Пять лет назад звезда «Стражей Галактики» вышла замуж за итальянского художника и скульптора Марко Перего, который, кстати, даже взял ее фамилию — факт, который добавляет ему очков в эпоху всеобщего феминизма и гендерного равенства. Милан для Салдана — второй дом, поэтому не случайно, что именно ее пригласили сыграть главную роль в новой короткометражке Campari «Легенда Красной Перчатки».

По сюжету фильма ее героиня Миа Парк пытается разгадать личность загадочного персонажа, известного как Красная Перчатка. Ее инструменты — сдержанная сексуальность и фотоаппарат, замаскированный в упаковку пудры, его — красные перчатки и барная стойка. Миа путешествует по всему миру в поисках таинственного мастера — чтобы убедиться, что все это время она охотилась сразу за шестью разными людьми, которые владеют секретом идеального коктейля.

Режиссером «Легенды Красной Перчатки» стал итальянец Стефанно Соллима, мастер криминальной драмы и автор популярного сериала об итальянской мафии «Гоморра». Выбор совсем не тривиальный: в работах Соллимы ожидаешь услышать свист пуль и звон разбитой посуды, а не звук льда, брошенного в изысканной формы стакан. Но нет, вместо гангстеров и драгдилеров итальянец показывает нам невероятной красоты Милан и сексуальную девушку-фотографа. Впрочем, стиль режиссера все-таки оставил на фильме свой отпечаток: в нем нашлось место и напряжению, и тайне, и сексу. Партнера Зои Салдана сыграл еще один знаменитый на родине итальянец — актер Адриано Джаннини.

В 1980 году свой первый рекламный ролик для Campari снял Федерико Феллини. В 2017 году компания решила отказаться от ежегодных календарей и вернуться к жанру кино с проектом Red Diaries. Первую короткометражку в рамках этой кампании снял Паоло Соррентино («Молодость», «Молодой папа»), а главную роль в ней сыграл голливудский актер Клайв Оуэн.