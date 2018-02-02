Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова составила список неприличных детских книг, которые «даже взрослым показывать страшно». Об этом сообщает РБК.

Детский омбудсмен упомянула стихотворение Игоря Иртеньева про глаз, который «упал в унитаз», и основанную на фольклоре народов Коми сказку Светланы Лавровой «Куда скачет петушиная лошадь», которая в 2014 году стала «Книгой года» в номинации детской литературы. Остальные названия книг Кузнецова не озвучила.

Автор «Сказа про глаз» Игорь Иртеньев заявил, что он не знает, как комментировать включение своих книг в этот список. «Видимо, все остальные проблемы, связанные с защитой прав ребенка, у нас решены. И настал черед приняться за мою скромную персону. Предвесеннее обострение у этой дамы — вопрос скорее медицинский», — сказал поэт.

Писатели, издатели, критики и учителя не согласились с данным перечнем и обратились с открытым письмом к детскому омбудсмену, пригласив ее к диалогу. В коллективном письме также говорится, что основой для заявления Кузнецовой стала анонимная подборка « 16 шедевров современной детской литературы, которые даже взрослым показывать страшно », которую размещают на развлекательных сайтах и в пабликах в соцсетях.

«Мы искренне надеемся, что это выступление просто плохо подготовлено кем-то из ваших референтов, и не отражает вашего отношения к современной детской литературе. Подобные сайты и паблики не могут служить источником адекватной информации о положении дел в ней», — пишут авторы открытого письма.

У современной детской литературы немало более серьезных проблем, чем слово «порошок» в стихах Михалкова (заметим, в тексте оно относится к пенициллину). И одна из этих проблем — поверхностный и пренебрежительный взгляд на детскую литературу даже тех взрослых, которым по долгу службы положено всерьез разбираться в ней.

Письмо подписали писатели Маша Трауб, Мария Ботева, Дина Сабитова, Елена Соковенина, Владимир Березин, Галина Юзефович, критик детской литературы Ксения Молдавская, литературный критик Елизавета Биргер, директор Института книги Александр Гаврилов, директор Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН Валентин Головин и другие.