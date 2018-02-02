Вышел трейлер драмы «Неповиновение» с Рэйчел Вайс и Рэйчел Макадамс в главных ролях.

Режиссер фильма Себастьян Лелио — автор ленты «Фантастическая женщина», которая соперничает с картиной «Нелюбовь» Андрея Звягинцева за премию «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм».

«Неповиновение» начинается с приезда Ронит (Рэйчел Вайс) в еврейскую общину, куда она возвращается после смерти раввина, своего отца. Там Ронит встречает Эсти (Рэйчел Макадамс), и между героинями возникает чувство.

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Премьера фильма состоялась 10 сентября 2017 года на международном кинофестивале в Торонто. В мировой прокат лента выйдет 27 апреля 2018 года.