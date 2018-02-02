Руководство Манчестерской галереи искусств изъяло из экспозиции одну из самых узнаваемых работ прерафаэлитов — картину Джона Уильяма Уотерхауса «Гилас и нимфы» — и обратилось к публике с вопросом о сексуальной объективации. Об этом пишет The Guardian.

Полотно сняли и заменили объявлением, которое гласит, что пустующее пространство должно стать местом для «обсуждения того, как демонстрировать и интерпретировать произведения искусства в публичной коллекции Манчестерской галереи». Кроме того, в сувенирном магазине при галерее перестали продавать открытки с репродукцией работы Уотерхауса.

«Это картина, которая изображает, как юные обнаженные нимфы заманивают красивого молодого человека на верную смерть, или это просто эротическая викторианская фантазия, которая зашла слишком далеко, и в нынешнее время неуместна и оскорбительна для современной аудитории?» — задала вопрос галерея.

Такой жест вызвал критику со стороны художников, кураторов и широкой общественности. Многие обвинили руководство галереи в цензуре, а также в стремлении сделать себе рекламу на проблемах, поднятых движением против харассмента #MeToo и Time's Up.

Куратор галереи Клэр Ганнавей заявила, что речь идет не о цензуре или отрицании конкретных произведений искусства, а в стремлении начать общественную дискуссию.