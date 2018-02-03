ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ

Режиссер: Мартин Макдона
В ролях: Фрэнсис Макдорманд, Вуди Харрельсон, Сэм Рокуэлл

«Оскар» за лучший фильм получила «Форма воды»
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10 малоизвестных фактов об «Оскаре»
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До сих пор казалось, что ирландский драматург Мартин Макдона относится к своей режиссерской карьере несерьезно. Его полнометражный дебют десятилетней давности «Залечь на дно в Брюгге» был встречен с восторгом, но снятые через четыре года «Семь психопатов» провалились. Прошло еще шесть лет, и Макдона снял фильм, за который не было бы стыдно и братьям Коэн.

Милдред (Фрэнсис Макдорманд) — жительница маленького городка, уставшая ждать несколько месяцев, пока местная полиция начнет расследование убийства ее дочери, обращается к ленивым копам настолько громко, насколько это вообще возможно, обвиняя их в бездействии на рекламных щитах и инициируя открытый конфликт.

Казалось бы, что делает ирландский драматург в американской глубинке, которую до него лучшие режиссеры нескольких поколений изучили под лупой? Макдона проходит по тонкой грани между трагедией горюющей матери и комедией положений - Милдред терять в этой схватке нечего, и Макдорманд играет свою героиню с бесстрашием, которое напоминает ее же шерифа Мардж из коэновского «Фарго». К слову, с тех пор «Оскара» она так и не получила. Пора восстановить справедливость не только на экране. С 1 февраля.

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«Северная страна» (2005)

Нынешний феминистский бунт в Голливуде, из-за которого полетели головы влиятельных продюсеров и актеров, мог разразиться еще 13 лет назад. В 2005-м режиссер Ники Каро поставила «Северную страну» с Шарлиз Терон в главной роли, экранизацию истории женщины-шахтера Джози Эймс, засудившей почти всех коллег-мужчин за сексуальные домогательства. Но тогда женская революция не случилась: зрители не хотели смотреть судебную драму про будни шахтеров, в прокате она провалилась. Между тем фильм заслуживает реабилитации. Чего стоит хотя бы актерский состав — помимо Терон здесь снялись Шон Бин, Сисси Спейсек, Джереми Реннер и Вуди Харрельсон с Фрэнсис Макдорманд, которые встретились снова в «Трех билбордах».

КОРОЧЕ

Режиссер: Александр Пэйн
В ролях: Мэтт Дэймон, Кристен Уиг, Кристоф Вальц

Один из самых интересных независимых американских режиссеров, Александр Пэйн последние полтора десятилетия был настроен лирически, посвящая свои фильмы («О Шмидте», «На обочине», «Потомки» и «Небраска») семейным конфликтам поколений и возрастным кризисам. «Короче» — это возвращение режиссера к злой социальной сатире, за которую поклонники любили его в прошлом веке.

В недалеком будущем медработник Пол Сафранек (Мэтт Дэймон) соглашается пройти процедуру уменьшения себя с одной благородной целью — спасения экологии планеты, и с другой, более практичной - снизить расходы на жизнь, которые, естественно, со временем будут только увеличиваться. Пэйн продумал весь ритуал уменьшения людей в размерах вплоть до таких подробностей, как предварительное удаление пломб, которые могут взорвать уменьшившуюся голову. Став размером с палец, Пол селится в специальном городе для лилипутов и узнает, что в маленьком мире большие проблемы никуда не исчезают. Пэйн как будто хочет заверить современного жителя Земли, запуганного медиа, политиками и безрадостными прогнозами будущего человечества, в том, что нет никакой радужной альтернативы его существованию и выжить в нынешнем безумии можно, только если относиться к нему философски. В кинотеатрах с 1 февраля.

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«Выскочка» (1999)

Режиссер: Александр Пэйн
В ролях: Мэттью Бродерик, Риз Уизерспун, Крис Кляйн

Эта язвительная комедия Пэйна о войне интеллигентного учителя (Мэттью Бродерик) и амбициозной школьницы Трейси Флик (Риз Уизерспун), как и «Короче», показывает вывернутый наизнанку мир, в котором благие намерения всегда приводят в ад. Назойливая активистка Трейси, маниакально мечтающая «изменить мир к лучшему» и готовая ради этого нового мира раздавить на своем пути все живое, противопоставлена обывателю, который хочет нормально жить, ничего не пропагандируя, и Пэйн ясно дает понять, на чьей он стороне.